2025年10月の自民党総裁選で高市早苗氏が選出され、初の女性総裁が誕生した。1955年の結党以来、総裁の座をめぐり権力争いが繰り広げられてきたが、その潮流を作ったのが1972年の「角福戦争」と言われる。作家・大下英治さんの『自民党総裁選 仁義なき権力闘争』（宝島文庫）より、一部を紹介する――。■バラマキの田中vs理想主義者の福田6月17日、佐藤栄作総理は自民党両院議員総会で総理大臣を退任する表明をした。いよいよ、田