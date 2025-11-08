2025年11月、日本代表に新たな顔が加わった。シント＝トロイデンでプレーする20歳のストライカー後藤啓介だ。「ずっと目標にしてましたし、ここに選ばれるためにシント＝トロイデンに来たというのが一つあるので。率直に嬉しく思います。プレッシャーというか、もう自分が一番下手なのは分かってるので。今、自分が持ってるものを全て出し切れるようにという準備をして、頑張ってきたい」今回の選出を受けて、クラブを通してそ