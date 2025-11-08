どんなに得意な仕事でも、締め切り直前までやる気がわかないのはなぜなのか。障害者の社会復帰を支援する就労移行支援事業所を運営する柏本知成氏は「本人が努力しても時間感覚や指示の内容がわからないこともある。そんなときも仕事がサクサク進む方法がある」という――。※本稿は、柏本知成『ポストが怖くて開けられない！発達障害の人のための「先延ばし」解決ブック』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。※登場