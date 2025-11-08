米下院の公聴会で質問する共和党のステファニク下院議員＝7月、ワシントン（AP＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領に強い忠誠心を示す共和党のステファニク下院議員（41）は7日、2026年のニューヨーク州知事選に立候補すると表明した。ニューヨーク州は民主党の地盤で、現在は同党のホークル氏が知事を務めている。ステファニク氏は14年に当時30歳で同州選出の下院議員に初当選。もともとは穏健派で一時はトランプ氏