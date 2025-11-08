関西では今年のスーパームーンは曇っていて、兎の餅つきは見えませんでした。最近では「兎の餅つき」を知らない人もいますが、昭和生まれの私としては、縁側に座って月を眺めたい口ですからね。愚痴っぽくなりますが、外枠不利の秋の天皇賞（秋）の枠順を見て、ジャスティン以外の関西馬が6枠から外に全馬並んだのは残念。どうりで月も見えないはずです。今週は今年最後のG1レースがない週末ですが、気を取り直して運気を取り