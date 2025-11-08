米ＭＬＢネットワークの番組「ＭＬＢトゥナイト」で７日（日本時間８日）、ヤクルト村上宗隆内野手がきょうにもポスティング申請するという報道を受け、特集を行った。アナリストのＤ・プリーザック氏は「彼は松井秀喜を思い出させますね。日本で屈指のホームラン打者で、広角に打球を飛ばせるタイプ。現代のメジャー野球にもマッチしています。唯一のマイナス点は、やはり空振りが少なくないこと。それでもパワーがあるのは間