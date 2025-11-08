昔、来日して間もない頃のオスマン・サンコンさんが葬儀に参列したとき、日本の文化がよくわからずに「ご愁傷さまでした」を「ごちそうさまでした」と聞き間違え、誤ってお焼香を食べてしまった話は有名ですが、他人事じゃないかもしれません。葬儀に関するルールについて、われわれは知っているようであまりよく知らないかもしれないので……。それを再認識したのは、神奈川県の葬儀社「杉浦本店」が2025年3月から発信してい