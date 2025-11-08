こんにちは。36年の現場経験から、老け顔脱出のヒントを探し続ける美容YouTuber SHOKOです。今年は10月の上旬まで残暑が続き、まだまだ暑さによる疲れを引きずっている人も多いのではないでしょうか。実は、この時期は肌にとっても一番の危険ゾーン。夏のダメージを受けた肌は、1年でいちばん老けて見えるんです。◆老けやすいのに、やる気が出ない時期この時期の肌は、夏のツケが一気に押し寄せて老け見えが加速。でも同