前川右京外野手（22）、中川勇斗捕手（21）、高寺望夢内野手（23）が8日、高知県安芸市での秋季キャンプに合流した。日本シリーズ後はSGL尼崎での全体練習に参加。前日に高知入りし、きょう第2クール3日目から合流となった。