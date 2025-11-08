巨人から戦力外通告を受けた重信慎之介外野手（３２）が７日、自身のＹｏｕＹｕｂｅチャンネル「しげガレージ」を更新。約１７分間の「引退会見」の動画を投稿した。画面にスーツ姿で登場。インタビュアーからの質問に引退決断の理由について「まずは野球をできる環境がなかったということ、オファーがなかったということですね。その中で自分で環境をまだ模索するのか、それとも違う道に入るのかというところを考えた時、もう