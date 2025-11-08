ガールズグループITZY（イッチ）が7日、新アルバムのタイトル曲「TUNNEL VISION」のミュージックビデオ・ティーザーを公開した。所属企業JYPエンターテインメントは、ミュージックビデオのフォト44枚をアップした。メンバー5人が暗い夜の街中で、黒い革ジャンパーなどを着て、車の前に立っているショットなど、シックな雰囲気の写真が複数公開された。さらに、「TUNNEL VISION」のリミックス・トラックリストで「豊かなサウンド」