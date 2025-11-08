今年10月、新潟県胎内市内の商業施設で、面識のない女性の背後に立ち、下半身を露出して自慰行為をした疑いで、29歳の男が再逮捕されました。男は10月9日に面識のない女性が住む民家に無断で侵入した疑いで逮捕されていました。公然わいせつと不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、村上市南町に住む会社員の男（29）です。男は10月6日午後1時過ぎ、胎内市内の商業施設で、買い物中だった面識のない女性が陳列棚に並べられた商品