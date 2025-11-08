「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸）阪神の中川勇斗捕手、高寺望夢内野手、前川右京外野手、ラファエル・ドリス投手が８日、秋季キャンプへ合流した。４選手は日本シリーズメンバー。日本シリーズ終了後はＳＧＬで練習していた。１０日に阪神優勝パレードに参加する予定だ。