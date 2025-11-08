●「選んでいただいた方々に少しでも恩返しができるように」 女優・モデルとして活躍中で、キングコング梶原雄太の長女としても人気を博している梶原叶渚。10月18日に「ミスセブンティーン2025」選出が発表され、『Seventeen』専属モデル入りを果たした。25日に東京・葛西臨海公園で開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」(「SDGs FES」)に出演した梶原にインタビューし、『Seventeen』加入の思い