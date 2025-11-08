日本マクドナルドは、ハッピーセット「ア二ア」と「ムーミン」を11月14日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。ハッピーセット「ア二ア」「ムーミン」ハッピーセット「ア二ア」は、タカラトミー原作のアニメ「アニアキングダム」の恐竜や動物のキャラクターで遊べる、手のひらサイズのおもちゃ。各キャラクターのポーズは玩具とは異なるハッピーセット限定のオリジナルデザインで、ゴールドやメタリック