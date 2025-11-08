今日8日(土)は広く晴れて、行楽日和でしょう。ただ、北海道から関東は昨日7日(金)に比べ、気温が急降下。紅葉狩りなどは暖かくしてお出かけください。日中は広く晴天夜は西から天気下り坂北海道は昨日7日(金)は広く雪が降り、今日8日(土)午前2時までの紋別空港の積雪は27センチとなりました。午前8時現在、一部で降っている雪は段々とやむでしょう。今日8日(土)は各地とも日差しが戻り、強い北風は次第に弱まりそうです。東北は