7月、G20財務相・中央銀行総裁会議の会場に立てられた米国旗＝南アフリカ東部ダーバン郊外（共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、自身の交流サイト（SNS）で、南アフリカで開かれる20カ国・地域（G20）の会合に「米政府関係者は出席しない」と表明した。22日開幕の首脳会議を指した投稿とみられる。トランプ氏の代わりにバンス副大統領が出席する予定だったが、ロイター通信は関係者の話として、バンス氏が欠席する