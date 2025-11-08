8日午前8時ごろ、東京・三鷹市の京王井の頭線・井の頭公園駅付近で、線路付近の枕木が燃える火事がありました。東京消防庁が消火活動にあたっていて、井の頭線は一部区間で運転を見合わせています。警視庁などによりますと、8日午前8時ごろ、三鷹市の京王井の頭線・井の頭公園駅の付近で「工事現場が燃えている」と119番通報がありました。工事中の線路付近で枕木が燃えたとみられていて、東京消防庁が消防車21台で消火にあたって