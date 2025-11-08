矯正治療は期間が長期にわたることや費用面を考えても、歯科医院選びは慎重に進めたいものです。治療で失敗しないためには、どんな点に着目してクリニックを探し、何を基準に選べばよいのでしょうか？ そこで矯正治療の最終的なクリニック選びの各ステップで患者さんが確認すべきポイントを、しぶたに矯正歯科の渋谷先生に解説してもらいました。 監修歯科医師：渋谷 直樹（しぶたに矯正歯科） 国立大学法人東京医科歯科大学