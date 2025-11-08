2025年11月7日、札幌・西警察署は、札幌市西区に住む自称・会社役員の男(71)を邸宅侵入の容疑で逮捕しました。男は、札幌市西区にある、女性(75)が管理する住宅に、正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。11月7日午前9時すぎ、女性の親族から「男が家に入ってきた」と警察に通報がありました。警察によりますと、女性が管理する家はリフォーム工事中でした。男が無施錠の玄関から侵入し、玄関から室内に入ってきたと