6日夜、山口市吉敷佐畑で、クマの目撃情報がありました。山口警察署によりますと、6日午後11時ごろ目撃者が在宅中に、外から物音がしたため確認したところ、体長1メートルほどのクマ1頭が敷地内の土を掘り返していたということです。その後、窓を閉めたためクマがどの方向へ立ち去ったのかはわからないということです。クマが目撃されたのは良城小学校の南西およそ280メートルのところで、負傷者などの情報はないとい