Image: MAMMUT 若い世代を中心に登山やファストハイク、トレランが流行の兆し。今回はとくに注目されているファストハイク専用のシューズをご紹介します。衝撃吸収力が最大15％アップしたソール Image: MAMMUT 今回、ご紹介するのは、スイス発のアウトドアブランドMAMMUT（マムート）と、ドイツの新鋭シューズ