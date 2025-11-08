【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ機構は７日、ポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手（２５）について、同システムで獲得できる選手として全３０球団に公示した。交渉期間は４５日間で、米東部時間８日午前８時（日本時間午後１０時）から１２月２２日午後５時（２３日午前７時）まで。村上は２２歳だった２０２２年、プロ野球で日本選手のシーズン最多を更新する５６本塁打を放