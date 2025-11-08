世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。オランダの「トレーラーが線路内に…迫る列車突然停止し遮断機が」についてです。◇オランダ・中部の出来事。1台のトレーラーが線路に進入します。すると、突然停止したトレーラー。方向転換するためでしょうか、線路内でバックを始めます。再びトレーラーが止まった、その時…！遮断機が下り始め、トレーラーは線路内から抜け出そうと前進しますが、奥からは列車がすぐそこに！