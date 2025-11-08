GPシリーズ第4戦NHK杯フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7日、大阪・東和薬品RACTABドームで開幕した。アイスダンスのリズムダンス（RD）では、2018年の平昌五輪銅メダリストで8季ぶりに国際大会に復帰したマイアとアレックスのシブタニ兄妹（米国）が1番滑走で登場。71.74点で6位発進した。アップテンポの曲に乗って、1番滑走のシブタニ兄妹が軽快なダンスを見せた。会場からは拍手が起き、息の合っ