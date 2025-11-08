フジテレビ系「めざましどようび」（土曜・午前６時）は８日、同局およびフジ・メディア・ホールディングスの安田美智代取締役が不適切な経費精算を行っていたとして７日付で取締役を辞任したことを報じた。安田氏は経営企画局幹部などを務めた後、フジを巡る一連の問題を受け、役員体制の刷新で３月に取締役に就任していた。番組では「フジ取締役不適切な経費精算」とテロップを表示し社屋の映像を放送した。さらに今回の問