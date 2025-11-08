◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2025年11月8日大阪・東和薬品ラクタブドーム）午後2時から始まるペアフリーを前に公式練習が行われ、表彰台と1・52点差のSP4位につけた“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が調整した。本番衣装での曲かけでは、3回転ループ―ダブルアクセルの連続ジャンプで長岡が転倒するミスがあり、その後修正に励んだ。持ち味のリフトの感触も確かめた。7組中