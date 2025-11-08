【イスラマバード共同】パキスタンのハワジャ国防相は7日、アフガニスタン国境地帯の武力衝突を受けたイスラム主義組織タリバン暫定政権との協議を停止したと述べた。民放ジオテレビが報じた。既に合意した停戦は維持するが「アフガンから攻撃があれば対応する」と警告した。先月の衝突後、トルコとカタールの仲介による3回目の協議が6日からトルコで開かれていた。ハワジャ氏は「完全に行き詰まった」と表明。タリバン暫定