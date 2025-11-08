米ワシントンの市場の牛肉＝2024年（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、牛肉の価格を加工業者が不当に押し上げていると不満を示し、司法省に調査を指示したと発表した。交流サイト（SNS）への投稿で、外国資本の加工業者が「人為的に値段をつり上げ、米国の食料供給の安全を脅かしている」と主張した。ボンディ司法長官は指示を受け、反トラスト法（独禁法）を担当する部局が調査に乗り出したと表明し