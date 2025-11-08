大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年10月29日記事は取材時の状況、ご注意ください）＊＊＊「ヤクザか半グレなのかなと。早くここから去りたいと思っていました」法廷でそう語ったのは、殺人未遂・傷害の罪に問われた被告人A（28歳男性）。Aは、東京都大田区内の幹線道路で、交通トラ