「病気を売り物にしたくはない」という葛藤もあるという（写真：metamorworks／PIXTA）2019年に軽度認知障害（MCI）の診断を受けた俳優の山本學氏は、実はそれ以前に「胃がん」「前立腺がん」を患った経験があるそうです。そんな山本氏が抱える、「自身の病気を語ること」への葛藤とはどんなものなのでしょうか。かつて自身が出演したドラマ『白い巨塔』のエピソードを振り返りながら、主治医の朝田隆氏と語り合います。※本稿は山