昨夏にリールからマンチェスター・ユナイテッドへと移籍した19歳のDFレニー・ヨロには、マンUの他にも複数クラブが関心を示していた。その中にはレアル・マドリードもあったが、ヨロはマンUへ加入することになった。ただ、マンUは昨季リーグで15位に沈むなど苦しいシーズンを送ることに。現在もプレミアリーグの優勝争いに加わっているとは言えず、ヨロのマンU移籍が正しかったのか疑問もあるだろう。それでもヨロはマンU入りを後