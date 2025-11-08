今季こそアーセナルはプレミアリーグのタイトルを奪還できるだろうか。今季は開幕から8勝1分1敗と安定したスタートを切り、現在2位マンチェスター・シティに6ポイント差をつけて首位に立っている。何より頼もしいのが守備陣だ。ここまでリーグ戦10試合で失点を僅か3点に抑えていて、今のアーセナルは手堅い戦いで勝ち点を拾える。英『BBC』にて、クラブのレジェンドであるマーティン・キーオン氏もこの部分を評価。アーセナルのDNA