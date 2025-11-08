2025年11月7日、釧路方面釧路警察署は、釧路市に住む会社員の男(42)を邸宅侵入・窃盗の容疑で逮捕しました。男は、1月25日午後5時半ごろから27日午前8時までの間に、釧路市千歳町にある家に侵入し、電動工具9点を盗んだ疑いがもたれています。その2日後に被害関係者から「リフォーム工事中の現場で、工具が盗まれた」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は丸ノコやインパクトドライバーなど9点の電動工具(