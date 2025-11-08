米大リーグが７日（日本時間８日）、ア・リーグのシルバースラッガー賞を発表した。両打ち史上最多６０本塁打を放ち、打点との２冠王に輝いたＣ・ローリー捕手が初受賞。一塁ではリーグ王者ブルージェイズの主砲Ｖ・ゲレロを破り、新人のカーツが初受賞した。首位打者のＡ・ジャッジは５度目の選出となった。【ア・リーグ】▼捕手Ｃ・ローリー（マリナーズ）初受賞＝打率・２４７、本塁打６０、打点１２５▼一塁手Ｎ