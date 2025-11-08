８日午前７時５５分頃、東京都三鷹市の京王井の頭線井の頭公園駅付近で、「工事現場が燃えている」と目撃者から１１９番があった。警視庁三鷹署によると、近くの鉄道橋で行われていた塗装工事現場から出火したとみられ、置いてあった発電機と、線路の枕木が燃えた。けが人はなかった。同署幹部によると、工事は８日午前１〜４時に行われていた。消防車計２１台が出動し、火は約２時間後に消し止められた。同署が詳しい状況を調