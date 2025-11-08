◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）午前に公式練習が行われ、ペアでショートプログラム（ＳＰ）４位発進の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が最終調整。フリーの曲をかけての練習では、サイドバイサイドの連続ジャンプでミスはあったが高さあるリフトを披露。曲かけ後はスロージャンプ、３回転トウループなどを確認した。結成３季目の「ゆなすみ