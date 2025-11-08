語学の勉強は始めても続けるのが難しい。参考書を買っても三日坊主になったり、単語帳が開かれないまま本棚に眠っていたり――そんな経験を持つ人は少なくないだろう。そんな“挫折しがちな学び”を楽しく続けられると話題なのが、『ゼロからわかる！ 楽しく続けられる！ 韓国語1年生』だ。「本当にわかりやすい」「勉強を始めようか悩んでいる人にもおすすめ」と初心者から厚い支持を集めている。著者のハングルノート加藤氏は、