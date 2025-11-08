過去最長を更新しているアメリカの政府機関の一部閉鎖をめぐり、トランプ大統領は予算を成立させるため、週末も審議を継続するよう議会上院に求めました。トランプ大統領は7日、予算をめぐる与野党の協議が難航していることを受け、「アメリカの議会上院は民主党による政府閉鎖を終わらせるまでワシントンに留まるべきだ」とSNSに投稿しました。先月1日から始まった政府機関の一部閉鎖が既に過去最長を更新する一方、医療保険制度