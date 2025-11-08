◇フランス2部スタッド・ランス3―1バスティア（2025年11月7日フランス・フリアニ）スタッド・ランスの日本代表MF中村敬斗（25）が勝ち越し点に絡んで3―1の逆転勝利に貢献した。敵地のバスティア戦で1―1の前半28分、左寄りの位置でGKからのキックを受けた速攻で巧みなドリブルから1人をかわし、中央に切れ込んで右足でシュート。これが相手GKがこぼし、拾った味方が勝ち越し弾を決めた。中村は後半35分にDF関根大輝