長野県上田市は６日、上田城跡公園のけやき並木の紅葉をライトアップする投光器のケーブルが１２か所、何者かによって切断されているのが見つかったと発表した。市は上田署に被害届を提出。同署が器物損壊容疑で捜査している。発表によると、１０月３１日午後２時頃、翌日からの点灯開始に向け点検したところ、並木の両側に設置された計５２台の多くが点灯せず、直径約１センチのケーブルが刃物のようなもので切断されているの