アメリカ・ケンタッキー州で貨物機が離陸直後に墜落し、炎上した事故で、現場周辺の企業らが6日、貨物輸送大手UPSらに対し、集団訴訟を起こしました。この事故は、ケンタッキー州からハワイ・ホノルルに向かっていたUPSの貨物機が4日夕方、離陸直後に墜落し、石油リサイクル施設などで大規模な火災が発生したものです。地元当局によりますと、この事故で少なくとも13人の死亡が確認されたほか、依然として9人が行方不明となってい