女優の南沙良が7日、自身のデビュー11周年企画「Re:11 Project」の一環として、2026年カレンダーの発売と自身初のファンイベントの開催を発表した。カレンダーは同日よりオフィシャルストアで予約販売を開始。ファンイベントは12月15日に東京・浅草九劇で開催される。 同企画は、彼女がこの一年で実感した変化や成長を多くの人に伝えることを目的としている。カレンダーやファンイベントを通じて、今まで