気象庁は8日午前6時45分、台風情報を発表した。大型で強い勢力に発達した台風26号（フォンウォン）は同日午前6時の実況で、フィリピンの東にあり、時速25で西に進んでいる。中心位置は北緯12度25分（12.4度）東経133度25分（133.4度）で中心気圧は965hPa。中心付近の最大風速35、最大瞬間風速50、風速25以上の暴風域は全域150、風速15以上の強風域は全域500。今後は勢力を強めながらフィリピン方面に進み、その後、反転して台