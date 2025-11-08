大リーグ機構は7日（日本時間8日）、打撃のベストナインに相当するア・リーグのシルバースラッガー賞を発表。打率・331で首位打者に輝いたヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）は2年連続5度目の受賞となった。史上7人目のシーズン60本塁打を放ち、125打点の2冠でチームの24年ぶり地区優勝の原動力となったマリナーズのカル・ローリー捕手（28）は初めて選出された。ワールドシリーズでドジャースに3勝4敗で敗れたブルー