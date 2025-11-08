モデルの佐田真由美（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りアイテムを取り入れた「#さだまゆコーデ」を披露した。【動画】“カルバン・クライン”のお気に入りコートでシックな大人コーデを披露した佐田真由美動画をアップし、「お気に入り」だという“カルバン・クライン”のグレーコートに上下デニムを合わせたコーディネートを紹介。「動きがしなやかになるコートって好き！」と話す佐田は、動画でも動きを見