プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が８日、俳優の松下奈緒と藤木直人がＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。村上は前日７日に誕生日を迎えたことを藤木から紹介された。出演者が拍手で祝福した。３１歳となった記念日はプライベートで「宮古島に行って。朝日を見ました」と明かした。松下は「すごい。よく大阪に戻ってきまし