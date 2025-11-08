初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は８日、１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ーＴＨＥ２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー［２０周年記念大会」にプロレスリング・ノアの藤田和之とフリーのケンドー・カシンが参戦することを発表した。カシンは「参戦にあたってはひとつだけ条件がある。この試合は現時点で現役最後の試合と