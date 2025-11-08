南極の氷が将来、連鎖的に融ける可能性が高いことが、国立極地研究所などの研究でわかりました。【映像】菅沼悠介教授の発言国立極地研究所などのグループは、南極沿岸の海底堆積物などを分析し、氷がいつ、どのように融けていたかのメカニズムを調べました。その結果、約9000年前、海に突き出した棚氷に暖かい海水が流れ込み崩壊したことで、大規模な氷の融解が起きたことがわかったということです。「他の場所で融けた水が