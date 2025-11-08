【ラ・リーガ第12節】(Estadio Manuel Martínez Valero)エルチェ 1-1(前半0-0)ソシエダ<得点者>[エ]アルバロ・ロドリゲス(57分)[ソ]ミケル・オヤルサバル(89分)<警告>[エ]ダビド・アッフェングルーバー(73分)[ソ]ジョン・アランブル(56分)、アルセン・ザハリャン(79分)、ジョン・ゴロチャテギ(90分+5)観衆:26,242人└久保建英が1か月半ぶり先発復帰!! 豪快ボレーは38歳GKに阻まれるもソシエダ劇的ドローで4戦負け